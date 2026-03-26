Расточительная Америка: годовой запас ракет «улетел» за 5 дней

Производство ракет противовоздушной обороны (ПВО) — это критическая проблема для Европейского союза и всего Запада. Такое заявление сделал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

В ходе пресс-конференции в Брюсселе Андрюс Кубилюс сказал, что в ходе войны с Ираном только за первые пять дней США и страны Персидского залива использовали около 800 ракет для систем Patriot.

«И мы знаем, что только одна Украина нуждается в 2 тысячах ракет Patriot в год. И мы знаем, что производство этих ракет в США составляет порядка 750 ракет в год», - заявил он.

В связи с этим, по мнению еврокомиссара, «необходимо срочно наращивать производство ракет в Европе, в том числе для систем ПВО SAMP/T». При этом также следует развивать альтернативные новые системы ПВО, «которые могут быть достаточно хороши для современной войны», для чего он призвал применять опыт Украины.