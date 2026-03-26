В Иране грозят: Остров Харк может стать «кладбищем» для американских солдат

Иранский парламентарий Вахид Ахмади предупредил США о том, что любые военные действия против Ирана с их стороны вызовут «решительный ответ».

«Любые действия… встретят решительный ответ», — заявил Ахмади.

Он добавил, что остров Харк может стать «кладбищем» для американских солдат в случае просчета командования армии и политического руководства Америки.

Эти комментарии прозвучали на фоне переброски Соединенными Штатами около 5 000 военнослужащих на Ближний Восток в рамках более широкой программы наращивания военной мощи.