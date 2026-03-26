Базы «серьезно повреждены»: американские военные переходят на удаленку

В результате ударов Ирана «серьезно повреждены» американские военные базы на Ближнем Востоке, потому многим военнослужащим приходится переезжать в отели и офисные здания. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

По их данным, теперь американские «военные служат удаленно», за исключением пилотов истребителей и технического персонала, обслуживающего самолеты. Утверждается, что из 13 баз США в регионе многие стали непригодны для несения службы. Объекты в Кувейте, пишет издание, могли пострадать сильнее всего. Собеседники из числа военных указали, что такая ситуация говорит о просчетах администрации США.

Перед началом военной операции США и Израиля против Ирана на Ближнем Востоке насчитывалось около 40 тыс. американских военных. Накануне представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари утверждал, что Иран якобы уничтожил все базы США на Ближнем Востоке.