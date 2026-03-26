Ближний Восток важнее Украины

При этом издание отмечает, что окончательное решение еще не принято. «Оружие, которое может быть перенаправлено, включает в себя ракеты-перехватчики противовоздушной обороны, заказанные через запущенную в прошлом году программу НАТО, в рамках которой страны-партнеры закупают американское оружие для Киева», — пишет газета.

Пентагон рассматривает возможность переброски оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Пентагон может перенаправить такие поставки в случае срочной необходимости, но должен будет уведомить законодателей, сказал WP американский чиновник.

Как отмечает WP, в настоящее время через программу PURL осуществляются поставки ключевого американского оборудования, «включая высококачественные боеприпасы и дефицитные средства ПВО». Страны выделили Украине около $4 млрд по этой программе.

Механизм PURL запустили 14 июля президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он предполагает выкуп вооружения для Украины из американских запасов за счет европейских стран и Канады.