Ливанский камень преткновения между Трампом и Ираном

Иран настаивает на включении Ливана в любое соглашение о прекращении огня с участием США и Израиля, увязывая окончание конфликта с прекращением израильских операций против организации «Хезболла». Об этом сообщили источники в регионе, знакомые с позицией Тегерана.

По данным Press TV, иранская сторона стремится к соглашению, которое охватывало бы не только боевые действия против Ирана, но и другие союзные группировки в регионе.

Как сообщил источник агентства Reuters, Тегеран продолжает рассматривать предложенный США план урегулирования конфликта, продолжающегося около месяца, и пока не принял окончательного решения.

По словам источников, Иран еще в середине марта уведомил посредников о необходимости включения положения о прекращении израильских ударов по «Хезболле» в Ливане в рамки будущего соглашения.

Официальные представители Ирана и Израиля на момент публикации не прокомментировали данную информацию.

Дональд Трамп заявил, что прекращение деятельности иранских союзных структур и разоружение «Хезболлы» являются ключевыми условиями для обеспечения стабильности в Ливане и регионе в целом.

По информации одного из источников, «Хезболла» получила «гарантии» со стороны Ирана относительно включения ее интересов в возможное соглашение. Источник отметил, что Тегеран считает приоритетом ситуацию в Ливане и не намерен допускать продолжения израильских ударов после заключения договоренностей, ссылаясь на опыт перемирия 2024 года.

После боевых действий 2024 года влияние «Хезболлы» в Ливане сократилось, а новое правительство выдвинуло требования о ее разоружении и ограничении военной деятельности.

Министерство иностранных дел Ливана ранее объявило иранского посла персоной нон грата. Представители «Хезболлы» и ряд шиитских политических деятелей выступили против этого решения.

По оценке источника в Бейруте, близкого к позиции движения, «Хезболла» рассчитывает, что соглашение при поддержке Ирана позволит ей укрепить свои политические позиции внутри страны.