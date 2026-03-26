Пашинян о весовых категориях с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он всегда сам просит встреч с российским руководством, а «не наоборот». Об этом глава армянского правительства сказал журналистам 26 марта.

Пашинян пояснил, что «дает себе отчет, какими государствами являются Россия, США, Франция, Германия и что такое ЕС». «Обычно я прошу о встрече, а не наоборот. И это нормально. Я прошу всех о встрече, и для меня это не унизительно. Все встречи в основном были инициированы мной. Не помню, чтобы было иначе», - отметил премьер.

По его словам, между странами есть разница в весовых категориях. «Президент России должен просить меня о встрече? Понятно, что я должен просить. А кто должен просить? Или президент Франции должен просить меня о встрече? Думать обратное – значит потерять чувство реальности. Я об этих встречах прошу для обсуждения вопросов, касающихся интересов нашего государства», - подчеркнул он.

Пашинян пояснил, что конкретных сроков относительно концессионного управления компании «Южно-Кавказская железная дорога» нет, но это и не бессрочный вопрос. «Мы надеемся дать этому вопросу партнерское решение. Мы будем не против, если выяснится, что казахстанская компания станет взаимоприемлемым вариантом. Но этот вопрос конкретно не обсуждается, так как ответа российской стороны пока нет. Это лишь идея», - заключил премьер.

Пашинян также сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсуждалось продолжение контактов на высшем уровне. При этом глава правительства не исключил, что может пропустить форумы ЕАЭС из-за выборов.

«Мы договорились, что постараемся найти повод для того, чтобы продолжить разговор. Поскольку мы сейчас входим в этап выборов, и я не знаю, насколько смогу принимать участие в мероприятиях ЕАЭС. Сейчас работаем, увидим», - сказал он.

«Мы будем не против, если выяснится, что между нами и Россией есть взаимопонимание, что казахская компания приемлема для нас обеих. Сейчас переговоры протекают немного в ином режиме, поскольку российские партнеры еще не сказали: «хорошо, давайте так сделаем», - сказал премьер, добавив, что такие идеи есть.

