Иран перебрасывает войска на остров Харк
Иран перебрасывает войска на остров Харк

Пашинян о весовых категориях с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он всегда сам просит встреч с российским руководством, а «не наоборот». Об этом глава армянского правительства сказал журналистам 26 марта. 

Пашинян пояснил, что «дает себе отчет, какими государствами являются Россия, США, Франция, Германия и что такое ЕС». «Обычно я прошу о встрече, а не наоборот. И это нормально. Я прошу всех о встрече, и для меня это не унизительно. Все встречи в основном были инициированы мной. Не помню, чтобы было иначе», - отметил премьер.

По его словам, между странами есть разница в весовых категориях. «Президент России должен просить меня о встрече? Понятно, что я должен просить. А кто должен просить? Или президент Франции должен просить меня о встрече? Думать обратное – значит потерять чувство реальности. Я об этих встречах прошу для обсуждения вопросов, касающихся интересов нашего государства», - подчеркнул он.

Пашинян пояснил, что конкретных сроков относительно концессионного управления компании «Южно-Кавказская железная дорога» нет, но это и не бессрочный вопрос. «Мы надеемся дать этому вопросу партнерское решение. Мы будем не против, если выяснится, что казахстанская компания станет взаимоприемлемым вариантом. Но этот вопрос конкретно не обсуждается, так как ответа российской стороны пока нет. Это лишь идея», - заключил премьер.

Пашинян также сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсуждалось продолжение контактов на высшем уровне. При этом глава правительства не исключил, что может пропустить форумы ЕАЭС из-за выборов.

«Мы договорились, что постараемся найти повод для того, чтобы продолжить разговор. Поскольку мы сейчас входим в этап выборов, и я не знаю, насколько смогу принимать участие в мероприятиях ЕАЭС. Сейчас работаем, увидим», - сказал он.

По словам главы армянского правительства, Армения и Россия могут прийти к пониманию, что передача железных дорог республики на условиях концессии Казахстану приемлема для обеих сторон.

«Мы будем не против, если выяснится, что между нами и Россией есть взаимопонимание, что казахская компания приемлема для нас обеих. Сейчас переговоры протекают немного в ином режиме, поскольку российские партнеры еще не сказали: «хорошо, давайте так сделаем», - сказал премьер, добавив, что такие идеи есть.

Пашинян уточнил, что крайних сроков для решения этого вопроса не ставилось.

Пашинян о весовых категориях с Путиным
Пашинян о весовых категориях с Путиным
15:14 1093
Минный инцидент в Агдаме
Минный инцидент в Агдаме
15:45 461
Сжигают портреты Хаменеи
Сжигают портреты Хаменеи видео
15:43 726
Кремль о ложных переговорах с Украиной
Кремль о ложных переговорах с Украиной
15:35 505
Пашинян о весовых категориях с Путиным
Пашинян о весовых категориях с Путиным
15:14 1093
Атака на турецкий танкер
Атака на турецкий танкер видео; обновлено 15:05
15:05 5094
Ливанский камень преткновения между Трампом и Ираном
Ливанский камень преткновения между Трампом и Ираном
14:58 627
Эмираты отвергли мир с Ираном
Эмираты отвергли мир с Ираном обновлено 14:48
14:48 2859
Уничтожают топовых иранских генералов. США готовят новые сокрушительные удары
Уничтожают топовых иранских генералов. США готовят новые сокрушительные удары видео; обновлено 14:41
14:41 5372
«Хасан Роухани, Джавад Зариф и Мохаммад Хатами могут договориться с американцами»
«Хасан Роухани, Джавад Зариф и Мохаммад Хатами могут договориться с американцами» разбираем с автором «Революции в Иране» Мазиаром Мианом
02:13 4860
Ракетные склады в Иране взлетели в воздух
Ракетные склады в Иране взлетели в воздух обновлено 14:30
14:30 3472
Новый ракетный обстрел Израиля: раненые, разрушения...
Новый ракетный обстрел Израиля: раненые, разрушения... обновлено 13:48
13:48 2513
