«Отчет перед гражданами»: Пашинян покажет новую военную технику Армении

28 мая на площади Республики в Ереване будет представлена новая военная техника, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге после заседания правительства.
По словам премьера Армении, это будет «не столько парад, сколько отчет перед гражданами».
Это решение, по словам Пашиняна, исходит из его заявления в ноябре 2025 года, когда он пригласил граждан своими глазами увидеть новые образцы вооружений. «Думаю, это станет впечатляющим зрелищем для граждан Армении», – заверил он.
28 мая в Армении отмечается День республики.