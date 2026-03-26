Кремль о ложных переговорах с Украиной

В Кремле назвали «не соответствующим действительности» материал The New York Times о том, что Владимир Путин потерял интерес к мирным переговорам с Украиной после начала войны США против Ирана.

«Это абсолютно ложное измышление, не соответствующее действительности. Действительно, удалось проделать в ходе состоявшихся раундов трехсторонних переговоров определенное расстояние в сторону урегулирования, но основные, представляющие критический интерес для российской стороны вопросы по-прежнему не были согласованы», — заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «для России в мирных переговорах главным остается территориальный вопрос», но по нему до сих пор «не было никакого продвижения».

«Тем не менее это не означает, что Россия теряет интерес к переговорам. Напротив, мы сохраняем свою открытость, мы находимся в контакте с американцами и мы рассчитываем на проведение следующего раунда переговоров, как только позволят обстоятельства», — сказал Песков.