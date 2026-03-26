Ближнему Востоку – война, а России – прибыль

Доходы России от нефти и газа, по прогнозам Киевской школы экономики, должны удвоиться в этом месяце, с 12 до почти 24 миллиардов долларов, благодаря росту цен и отмене санкций США. Об этом пишет британская The Telegraph.

Отмечается, что российские власти зарабатывают не менее $760 млн в день, поскольку война в Иране повышает спрос на российскую нефть.

Даже если война закончится в ближайшее время, доходы России от нефти и газа в этом году могут достигнуть 218,5 миллиарда долларов — на 63% выше прогнозов до начала военной кампании США и Израиля, отмечает издание.