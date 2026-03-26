Минный инцидент в Агдаме

26 марта в селе Юсифджанлы Агдамского района произошел минный инцидент. Об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб МВД, Генпрокуратуры и ANAMA (Агентства Азербайджанской Республики по разминированию).

В результате инцидента житель села Аббасов Джейхун Фирдовси оглу (1985 г.р.) получил ранение левой ноги, подорвавшись на противопехотной мине на неочищенном от мин участке бывшей линии соприкосновения.

По факту в прокуратуре Агдамского района начато расследование.

ANAMA, МВД и Генпрокуратура вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки минной опасности, не заходить на незнакомые территории.