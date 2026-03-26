Иран перебрасывает войска на остров Харк
Зеленский: Путин завершать войну не собирается

16:16 601

Украина не видит признаков того, чтобы Россия стремилась остановить войну, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde.

«Мы не видим от России искреннего желания окончания войны, и мы делимся этим с партнерами. Соединенные Штаты Америки считают, что Путин хочет завершения войны. Здесь у нас совершенно разные взгляды», — подчеркнул Зеленский.

По мнению президента Украины, с одной стороны, это нормально, когда существуют разные взгляды. «Но с другой стороны, когда мы хотим окончания войны, ускорения этого процесса, мы поднимаем вопрос о давлении на Россию», — указал Зеленский.

Президент Украины вновь повторил, что российский лидер Владимир Путин завершать войну не хочет. Украина призывает усилить давление на Россию, «чтобы он захотел».

«А Америка считает, что он хочет и для чего лишнее давление, если Россия показывает, что они также готовы к миру. Есть разные взгляды на некоторые вещи, и с этим надо работать», — подчеркнул Владимир Зеленский.

В феврале президент США Дональд Трамп утверждал, что Россия «стремится к заключению мирного соглашения», и президент Украины Владимир Зеленский должен действовать быстро, чтобы воспользоваться этим моментом. «Россия хочет заключить соглашение, и Зеленскому надо шевелиться, иначе он потеряет прекрасную возможность. Он должен действовать», — заявил Трамп.

В марте Дональд Трамп заявил, что «разочарован» действиями Владимира Зеленского, потому что он «должен взяться за дело» и заключить мирное соглашение о завершении российско-украинской войны. По словам президента США, он верит, что Путин готов к переговорам о прекращении войны.

