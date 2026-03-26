В Азербайджане резко похолодает: ливни, грозы, сильный ветер

В Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивные.

В Азербайджане 27 марта ожидается дождливая погода. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В связи с кратковременными ливнями в отдельных частях полуострова не исключены подтопления. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, временами порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-9, днем - 11-13° тепла.

В регионах Азербайджана местами ожидаются переменные осадки, в горах - снег. В отдельных районах возможны интенсивные осадки, грозы и град. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, временами усиливающийся. Температура воздуха ночью составит 7-10, днем - 12-16, в горах ночью 0-3, днем - 3-5° тепла.