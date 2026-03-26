Страны Залива не хотят оставаться в стороне

Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива должны участвовать в любых переговорах между США и Ираном. Об этом заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мохаммед аль-Будайви, сообщает Agence France-Presse.
«Мы подчеркиваем важность участия стран Совета сотрудничества Персидского залива в любых переговорах или соглашениях», — отметил аль-Будайви.
Он добавил, что Иран требует плату с судов, проходящих через Ормузский пролив.