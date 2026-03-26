Обмен сообщениями через Пакистан

Непрямые переговоры между Соединенными Штатами и Ираном ведутся посредством сообщений, передаваемых Пакистаном, сообщил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

В своей публикации в соцсети X Дар заявил, что в СМИ появились «ненужные спекуляции» по поводу усилий по прекращению конфликта на Ближнем Востоке.

«На самом деле непрямые переговоры между США и Ираном ведутся посредством обмена сообщениями через Пакистан. В этом контексте Соединенные Штаты передали документ из 15 пунктов, которые в настоящее время рассматриваются Ираном», - написал глава МИД Пакистана.

Дар добавил, что Турция и Египет также поддерживают эту инициативу.