В публикации издания утверждается, что европейские государства превратились в ключевой логистический хаб для ведения войны против Тегерана. Пока официальный Брюссель говорит о дипломатии, на практике европейская инфраструктура обеспечивает американским и израильским ВВС возможность наносить высокоточные удары на сверхдальних дистанциях.

Согласно данным расследования, Германия и Франция взяли на себя роль негласного тыла коалиции. Эти страны не только обеспечивают дозаправку боевых самолетов в воздухе, но и снабжают американские операции необходимыми боеприпасами. Использование аэродромов в Великобритании, Италии, Португалии и Греции позволяет авиации США действовать без промежуточных посадок, что критически важно для внезапных атак в глубине иранской территории.

Такой уровень взаимодействия сохраняется в строжайшей тайне. Правительства европейских стран опасаются, что огласка их участия в войне спровоцирует массовые протесты внутри мусульманских общин Европы или приведет к активизации иранских диверсионных групп на континенте.

Европа распределила роли, выступая в качестве посредника на переговорах в Омане. Именно высокопоставленные дипломаты ЕС организовали ночные раунды встреч между представителем США Стивеном Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Однако за этим стоит жесткий экономический шантаж. Тегерану был поставлен ультиматум: если в течение 120 часов, отведенных президентом Трампом, не будет достигнут реальный прогресс, Брюссель введет санкции «судного дня». Этот шаг, по оценкам аналитиков, окончательно уничтожит иранскую финансовую систему, не оставив режиму шансов на экономическое выживание

Президент США Дональд Трамп, ранее жестко критиковавший европейцев за нежелание тратиться на оборону, теперь называет переговоры «продуктивными». Именно поддержка Европы позволила ему в последний момент отложить запланированные массированные удары, сохранив пространство для маневра в рамках своей стратегии «искусства сделки».

Особенно показательна трансформация Франции. Если в начале кампании Париж дистанцировался от конфликта, утверждая, что это «не его война», то сегодня французский флот в координации с ВМС США патрулирует Ормузский пролив, а логистические службы страны стали неотъемлемой частью военной машины Вашингтона.