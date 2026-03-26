Иран перебрасывает войска на остров Харк
Новость дня
Иран перебрасывает войска на остров Харк

Двойная игра Европы за спиной Ирана

The Wall Street Journal
16:55 914

Военное сотрудничество Евросоюза и Вашингтона скрывается от общественности из-за опасений дестабилизации мусульманских общин на Старом континенте, пишет The Wall Street Journal.

В публикации издания утверждается, что европейские государства превратились в ключевой логистический хаб для ведения войны против Тегерана. Пока официальный Брюссель говорит о дипломатии, на практике европейская инфраструктура обеспечивает американским и израильским ВВС возможность наносить высокоточные удары на сверхдальних дистанциях.

Согласно данным расследования, Германия и Франция взяли на себя роль негласного тыла коалиции. Эти страны не только обеспечивают дозаправку боевых самолетов в воздухе, но и снабжают американские операции необходимыми боеприпасами. Использование аэродромов в Великобритании, Италии, Португалии и Греции позволяет авиации США действовать без промежуточных посадок, что критически важно для внезапных атак в глубине иранской территории.

Такой уровень взаимодействия сохраняется в строжайшей тайне. Правительства европейских стран опасаются, что огласка их участия в войне спровоцирует массовые протесты внутри мусульманских общин Европы или приведет к активизации иранских диверсионных групп на континенте.

Европа распределила роли, выступая в качестве посредника на переговорах в Омане. Именно высокопоставленные дипломаты ЕС организовали ночные раунды встреч между представителем США Стивеном Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Однако за этим стоит жесткий экономический шантаж. Тегерану был поставлен ультиматум: если в течение 120 часов, отведенных президентом Трампом, не будет достигнут реальный прогресс, Брюссель введет санкции «судного дня». Этот шаг, по оценкам аналитиков, окончательно уничтожит иранскую финансовую систему, не оставив режиму шансов на экономическое выживание

Президент США Дональд Трамп, ранее жестко критиковавший европейцев за нежелание тратиться на оборону, теперь называет переговоры «продуктивными». Именно поддержка Европы позволила ему в последний момент отложить запланированные массированные удары, сохранив пространство для маневра в рамках своей стратегии «искусства сделки».

Особенно показательна трансформация Франции. Если в начале кампании Париж дистанцировался от конфликта, утверждая, что это «не его война», то сегодня французский флот в координации с ВМС США патрулирует Ормузский пролив, а логистические службы страны стали неотъемлемой частью военной машины Вашингтона.

Ответ США: Ультимативные условия Ирана
Ответ США: Ультимативные условия Ирана
17:51 0
Вместе с командующим ВМС Ирана убит и глава военно-морской разведки
Вместе с командующим ВМС Ирана убит и глава военно-морской разведки видео; обновлено 17:34
17:34 6443
Контрнаступление ВСУ: освобождаются населенные пункты, уничтожается российское вооружение
Контрнаступление ВСУ: освобождаются населенные пункты, уничтожается российское вооружение
17:17 908
Иран заявил об ударах по Израилю, Кувейту и Эмиратам: погибли мирные жители
Иран заявил об ударах по Израилю, Кувейту и Эмиратам: погибли мирные жители видео; обновлено 16:57
16:57 3819
Двойная игра Европы за спиной Ирана
Двойная игра Европы за спиной Ирана The Wall Street Journal
16:55 915
Предупреждение Пашиняна: «Начнется ли новая война с Азербайджаном?..»
Предупреждение Пашиняна: «Начнется ли новая война с Азербайджаном?..» а что говорят реваншисты?
16:21 2600
«Красивый финал» Трампа под угрозой
«Красивый финал» Трампа под угрозой наш комментарий
04:27 8071
Трамп: Иран публично говорит одно, а за кулисами – другое
Трамп: Иран публично говорит одно, а за кулисами – другое обновлено 15:31
15:31 6447
Торги на крови иранцев
Торги на крови иранцев наша аналитика
03:14 5437
Иран пошел навстречу
Иран пошел навстречу обновлено 16:18
16:18 3552
Минный инцидент в Агдаме
Минный инцидент в Агдаме
15:45 1469
