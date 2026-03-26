Контрнаступление ВСУ: освобождаются населенные пункты, уничтожается российское вооружение

Во время контрнаступательной операции на Александровском направлении Силы обороны Украины возобновили контроль над около 440 кв. км, освободили девять населенных пунктов и еще три полностью зачистили от россиян. Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Уточняется, что семь населенных пунктов освобождены в Днепропетровской области и 2 - в Запорожской. Отмечается, что операция продолжается с 29 января.

Также украинские войска уничтожили 565 единиц техники и вооружения россиян. Кроме того, украинские подразделения ликвидировали 1 283 беспилотника типа «Крыло» и 140 пунктов управления БПЛА.

Александровское направление расположено на границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Проведение наступательной операции ДШВ официально подтвердили в конце февраля.

Главная цель операции ВСУ - остановить продвижение россиян в Днепропетровской и Запорожской областях и вытеснить его за административные границы региона. По словам представителя Сил обороны юга Украины Владислава Волошина, ситуация на этом участке фронта остается напряженной.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что с конца января украинские войска восстановили контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами на этом направлении.

17 марта во время обращения к британскому парламенту президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние 30 дней украинские военные отвоевали больше территории, чем Россия захватила. В интервью телеканалу CNN Зеленский заявил, что Россия готовила крупную наступательную операцию, однако Силы обороны Украины предотвратили ее, начав контрнаступление. Еще ранее Зеленский заявлял, что наступательная весенняя кампания РФ уже провалилась.