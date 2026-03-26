Ответ Америке: Ультимативные условия Ирана

17:51 1849

Иран направил свой ответ на предложение США из 15 пунктов через посредников и ожидает ответа, сообщило в четверг связанное с Корпусом стражей исламской революции агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Источник сообщил, что в ответ Тегеран подтвердил наличие таких условий, как прекращение нападений, гарантии от будущих конфликтов, компенсация за военный ущерб и прекращение боевых действий на всех фронтах с участием союзных группировок.

В заявлении также отмечается, что Иран настаивает на признании своей власти над Ормузским проливом и гарантирует выполнение всех взятых на себя обязательств.

Источник назвал призывы США к переговорам «обманом», утверждая, что Вашингтон использует дипломатию, чтобы выиграть время и сформировать глобальное общественное мнение.

Тем временем хуситы заявляют о готовности присоединиться к войне с Ираном, что повышает риски для судоходства, заявил лидер хуситов агентству Reuters.

«Мы полностью готовы к боевым действиям и рассматриваем все возможные варианты», — заявил он, добавив, что любое решение о сроках будет зависеть от развития событий.

Группа может нацелиться на Баб-эль-Мандебский пролив, ключевой судоходный маршрут, соединяющий Красное море с Суэцким каналом, что потенциально может открыть новый фронт в конфликте.

