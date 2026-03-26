Подскочила и нефть

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на торгах в четверг выросла на 5% и поднялась до $102,14 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 16:51 по Баку.

Нефтяные котировки растут на фоне опасений, что затяжные боевые действия на Ближнем Востоке приведут к дальнейшему нарушению поставок нефти и газа в мире.

Аналитики Goldman Sachs ранее предупредили, что если поставки нефти через Ормузский пролив из-за конфликта на Ближнем Востоке останутся на низком уровне более месяца, то цены на нефть Brent могут подняться выше рекордного значения 2008 года. Исторический максимум стоимости нефти Brent был зафиксирован 11 июля 2008 года — $147,5 за баррель. Тогда рынок также реагировал на нестабильность на Ближнем Востоке.