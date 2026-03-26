Российские власти заявили о смерти Telegram

Мессенджер Telegram в России «умирает» вслед за WhatsApp, заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Трафик WhatsApp отсутствует вообще. Его практически не существует. WhatsApp умер, Telegram умирает прямо сейчас… Быстрыми темпами растет трафик Max», — сказал Осеевский журналистам.

Ранее СМИ писали о том, что российские власти определились со сроками блокировки Telegram и рассматривают возможность принятия этой меры в первых числах апреля. Среди обсуждавшихся причин они указали на то, что в последнее время «участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий».