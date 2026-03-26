Иран отправляет детей воевать с США и Израилем

Иранские власти официально разрешили привлекать 12-летних детей к участию в боевых действиях против США и Израиля. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рахим Надали в эфире иранского государственного телевидения.

«Поскольку возраст тех, кто приходит добровольцами, снизился и они сами просятся участвовать, мы понизили минимальный возраст до 12 лет», - сказал Надали.

Согласно программе, несовершеннолетние теперь могут официально привлекаться к вспомогательным военным задачам: патрулированию улиц, работе на блокпостах и логистической поддержке. По словам чиновника, дети «сами просятся» помогать режиму в условиях текущего конфликта.

Это заявление прозвучало на фоне тяжелых ударов по иранской территории. По открытым данным, за последние недели поражены тысячи целей. Власти усилили мобилизацию всех доступных ресурсов, включая самые молодые поколения.

Во время ирано-иракской войны 1980-х годов в отряды сил «Басидж» отправляли подростков 9–12 лет. Сейчас власти вернулись к этой практике в открытой форме, несмотря на то что Иран является подписантом Конвенции ООН о правах ребенка, которая прямо запрещает привлечение лиц младше 15 лет к участию в военных действиях.

Заявление Надали уже вызвало резкую реакцию в соцсетях. Критики называют решение «отчаянным» и обвиняют власти Ирана в уничтожении собственной молодежи ради сохранения власти.