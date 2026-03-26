Иран перебрасывает войска на остров Харк

Российская угольная промышленность вернулась в девяностые: рекордный спад

Российская угольная промышленность — одна из крупнейших сырьевых отраслей экономики, которая насчитывает 150 тысяч занятых и более 30 моногородов, продолжает погружаться в сильнейший с 1990-х кризис.

Количество убыточных угольных компаний в стране «стремительно растет»: сейчас в «красной зоне» находятся 62 предприятия, из которых 20 уже приостановили добычу, а 14 приняли решение о ликвидации или консервации, сообщил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов.

По итогам прошлого года угольщики получили сальдированный убыток на 408 млрд рублей — рекордный в истории отрасли. В минусе год закрыли три из четырех предприятий, при этом каждая тонна добытого угля в среднем приносила около 1000 рублей потерь.

В текущем году ситуация для угольщиков ухудшится: в правительстве прогнозируют, что сальдированный убыток отрасли увеличится еще на 41%, до 576 млрд рублей, сообщил Исламов. В результате накопленным итогом за 2024-2026 годы угольная отрасль потеряет более 1 трлн рублей.

В прошлом году угольные компании получили налоговые поблажки — отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов. Они действуют до 30 апреля, и продлевать их правительство не планирует, сказал Исламов (его цитируют «Ведомости»).

Кризис в угольной отрасли будет продолжаться, и «пояса придется затянуть всем», говорит доцент кафедры КемГМУ, экономист Евгений Харлампенков. Из-за санкций угольщики потеряли экспортные рынки, высокие процентные ставки породили долговой кризис, а крепкий рубль ударил по выручке, которая и так страдает из-за задержек платежей. Китай, ставший ключевым покупателем российского угля, сокращает импорт третий год подряд: в 2023 году это было 102,1 млн тонн, в 2024-м — 95,1 млн тонн, в 2025-м — 88,8 млн тонн. В январе–феврале 2026 года поставки в КНР сократились еще на 15%, до 10,8 млн тонн.

В главном угледобывающем регионе — Кемеровской области — убыточными стали 80% компаний отрасли, а в местном бюджете образовалась «дыра» размером 15% от собственных доходов. Бюджет Кузбасса «довольно грустный», констатирует Харлампенков: в этом году в него заложено 14-процентное падение доходов, до 195 млрд рублей. В конце прошлого года в регионе начались сокращения и задержки зарплат бюджетников, в текущем году местные власти решили на 30% урезать расходы на здравоохранение.

Угольные компании находятся в «системном кризисе», а прогнозы Минэнерго сигнализируют о «затяжной рецессии в секторе», отмечает аналитик «Финама» Ярослав Кабаков. Отмена мер государственной поддержки по отсрочке платежей будет создавать дополнительную нагрузку на оборотный капитал компаний, что может привести к росту убытков, пишут аналитики БКС.

