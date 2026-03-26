Айхан Аббасов: «Как мы опустились до такого? Это можно обсуждать до утра»

Игра пройдет в Сумгаите и начнется в 19:00. 30 марта наша национальная команда там же встретится со сборной Сьерра-Леоне.

«Перед осенним выступлением в Лиге наций у нас будет два сбора, - говорит Айхан Аббасов. - Хотим использовать их по максимуму. Радует, что настроение у игроков хорошее, спортивная форма тоже. Постараемся всем игрокам дать шанс в предстоящих играх.

Соперники у нас малоизвестные, но мы постарались найти информацию о них и рассказать нашим игрокам.

В прошлом году мы играли в тяжелой отборочной группе. Франция, Украина и Исландия были значительно сильнее нас. Но мы боролись, ребята играли с большим желанием. Однако сейчас хотим и результата добиться. Главная цель - подняться в Лиге наций из лиги «D» в лигу «C». Сборов у нас немного. Хотим прибавлять от сбора к сбору.

Почему я вызвал голкипера Шахрудина Магомедалиева и не вызвал Юсифа Иманова? У каждого свое мнение. Я отношусь к каждому мнению с уважением. Я могу задать встречный вопрос: а зачем я должен был приглашать Юсифа? Для нас каждый игрок важен. У Юсифа не удалась легионерская карьера. Он перешел в «Кяпяз», провел пока несколько матчей. В целом вратарская позиция проблемная для нас. В клубах на воротах стоят в основном легионеры. В стартовых составах клубов Премьер-лиги играют два-три азербайджанских вратаря.

Что касается Шахрудина… Вообще-то мы изначально вызвали трех голкиперов. Шахрудина пригласили позже, посоветовавшись с врачами. Он - один из капитанов сборной, один из лидеров. Если помните, он получил травму именно в игре за сборную - в матче с Францией. Шахрудин очень старается на тренировках.

Ну а вообще двери в сборную открыты для всех. Возможно, на следующем сборе будет и Юсиф Иманов.

В предстоящих матчах мы хотим поработать над командной игрой. В отборочных играх соперники не дают нам такой возможности.

Мы должны быть готовы играть раз в три дня. После игры с Сент-Люсией будут изменения в составе, так как соперники разные. Но я бы не назвал это экспериментом».

Вчера юношеская (U-19) сборная Азербайджана проиграла в отборочном турнире чемпионата Европы Литве со счетом 0:4. Каким Айхан Аббасов видит будущее азербайджанского футбола при таких результатах юношей?

«Эту тему можно обсуждать до утра, - отвечает главный тренер. - В юношеском футболе у нас самые большие проблемы со стопперами. И через несколько лет это начнет ощущаться и в национальной команде.

Поражения на юношеском и молодежном уровне - это не ошибка одного года. Но как мы опустились до такого? Это надо понять.

Футболисты должны приезжать из своих клубов в сборные готовыми. Мы постоянно говорим о детском футболе, но проблемы все те же. Отношение клубов к детскому футболу остается прежним. Наши клубы думают только о еврокубках, конкуренции, интригах.

Но если говорить об основной сборной, сегодня меня радует, что в главной команде игроки из лидирующих клубов в хорошей форме. Впервые вижу игроков в таком хорошем настроении. Ребята тоже недовольны, что мы так долго не выигрываем. Надо победить и порадовать болельщиков. Постараемся вместе выйти из этой ситуации».