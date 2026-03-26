Украина поразила российские танкеры, резервуары и причалы

В результате удара украинских дронов в российском порту Усть-Луга 25 марта на терминале вспыхнули пять резервуаров с мазутом и газовым конденсатом, также поражены причалы и насосная станция.

Повреждения получили три танкера - Aisopos, Sea Hymn и Fiesta, пришвартованные у причалов.

Пострадала и инфраструктура «Новатэка»: повреждены технологические установки, подстанция, здание и общежитие, огонь охватил резервуары на площади более 15 тыс. квадратных метров.

Дополнительно зафиксированы повреждения портового крана и площадки «Портэнерго», работа порта приостановлена. Также удар пришелся по Выборгскому судостроительному заводу, где повреждены два катера.