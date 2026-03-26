USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран перебрасывает войска на остров Харк
Новость дня
Трамп впервые рассказал о подарке из Ирана: «Украина – не наша война»

Иран сделал США «подарок» в виде 10 танкеров с нефтью, рассказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на брифинге:

«Они (иранцы) разрешат нам получить 8 танкеров с нефтью, они отправятся в путь завтра. Потом они извинились за что-то и решили отправить еще 2 танкера, теперь их общее количество составляет 10».

Трамп также заявил, что российско-украинская война не имеет отношения к США: «Я слышал, как глава Германии сказал: «Это не наша война» за Иран. Я сказал: «Ну, Украина тоже не наша война, но мы помогли». Я считаю, что это было очень неуместное заявление, но он сделал его, и он не может его стереть».

*** 19:44

Мир «станет более безопасным и лучшим местом», когда «миссия президента Трампа будет выполнена», заявил сам президент США Дональд Трамп на брифинге.

«У Соединенных Штатов есть президент, который готов противостоять такой угрозе и не позволить ей сохраняться, потому что эти люди убьют столько американцев, сколько смогут. 

Иранский режим сейчас сам признает, что потерпел поражение. У них катастрофа. Они проиграли. Они не смогут восстановиться.

За последние три недели мы наносим удары по военным возможностям Ирана на том уровне, который, вероятно, мало кто когда-либо видел. Это демонстрация силы, точности и мастерства, какой мир еще фактически не наблюдал. Мы уничтожаем запасы ракет и беспилотников (Ирана), разрушаем оборонно-промышленную базу. Мы полностью уничтожили их военно-морские силы и их военно-воздушные силы.

Давайте проясним для протокола… Это они (иранцы) умоляют заключить сделку — не я. Они просят о соглашении. Я не знаю, сможем ли мы это сделать. Я не знаю, хотим ли мы это делать. Им следовало сделать это четыре недели назад».

Президент США также заявил, что очень разочарован Североатлантическим альянсом, который «не сделал абсолютно ничего»: «Я говорил еще 25 лет назад, что НАТО — бумажный тигр, но что еще важнее, — мы придем им на помощь, а они никогда не придут на помощь нам».

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться