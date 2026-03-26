Фарид Гаибов председательствует в ЮНЕСКО

В штаб-квартире ЮНЕСКО под председательством министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова состоялось первое официальное заседание Бюро Десятой конференции государств-участников Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте (COP10).

В заседании приняли участие заместитель генерального директора ЮНЕСКО Лидия Брито, представители различных регионов, постпреды, аккредитованные при ЮНЕСКО, представители международных организаций и эксперты, работающие в области борьбы с допингом. Впервые в заседании также приняли участие государства-наблюдатели.

Обсуждались вопросы выполнения решений, принятых на COP10, план действий Бюро на следующие два года (2026–2027), результаты международных письменных консультаций и другие важные вопросы.

Перед первым официальным заседанием Фарид Гаибов представлял Бюро на втором заседании Комитета «Фонда по искоренению допинга в спорте», которое также состоялось сегодня.

Министр также провел встречу с представителями 2-й Группы (Центральная и Восточная Европа), которую он представляет в Бюро. В ходе встречи была представлена информация о деятельности Бюро COP10 и предложениях, которые будут озвучены на встрече, а также состоялся обмен мнениями по этим вопросам.

Кроме того, в рамках визита Фарид Гаибов провел двустороннюю встречу с министром спорта Российской Федерации Михаилом Дегтяревым.