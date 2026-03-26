Иран перебрасывает войска на остров Харк
Украинцы прислали российским дроноводам смертельные «подарки»

19:51 2061

Украинские спецслужбы осуществили диверсию в тылу российских войск, нанеся потери подразделениям сразу на нескольких участках фронта. Об этом пишут украинские телеграм-каналы со ссылкой на источники в спецслужбах.

По их данным, детонация заминированных катушек с оптоволокном, переданных под видом волонтерской помощи, привела к гибели как минимум пяти российских военнослужащих, еще четверо получили ранения. Удар был направлен по операторам беспилотников, что, как утверждается, временно снизило возможности подразделений по аэроразведке и применению FPV-дронов.

Сообщается, что катушки поступали партиями по четыре единицы от лица вымышленного «волонтера» по имени Петр Луканов. После получения оборудования российские военные записывали видео с благодарностями, однако при попытке его использования происходили взрывы.

В каждом пакете, за который благодарили россияне, по четыре катушки с оптоволокном на 15–20 км.

В открытом доступе, как утверждается, появились видеозаписи, на которых операторы беспилотников благодарят отправителя помощи и заявляют: «Победа будет за нами».

Согласно данным радиоперехватов, потери зафиксированы в 1445-м мотострелковом полку в районе Токмака, в 189-м отдельном разведывательном батальоне в районе Кременной, а также в 32-м отдельном стрелковом батальоне в районе Севска.

Общие потери, по приведённым данным, составили не менее пяти погибших и четырех раненых. Независимого подтверждения этой информации на момент публикации нет.

