Немецкий депутат дал пощечину Орбану: «Вы превратили Венгрию в банановое государство!»

Немецкий депутат Европарламента Мориц Кернер жестко раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в присутствии последнего.

«Вы не патриот, вы полезный идиот России и Китая», - сказал Кернер, обвинив Орбана в лицемерии и политике двойных стандартов. «Вы превратили Венгрию в банановую республику. Вы обворовали свое население и обогатили свою семью и друзей.

Вы заявляете, что выступаете за национальный суверенитет, но при этом приглашаете китайских полицейских следить за людьми в вашей стране. Вы говорите, что хотите остановить миграцию, но при этом впускаете русских шпионов в нашу Шенгенскую зону и называете это национальной картой. Вот что вы делаете», — отметил депутат.

По его словам, венгерский премьер говорит о защите суверенитета, но при этом допускает внешнее влияние, ослабляет безопасность Европы и проводит решения, которые выгодны не Венгрии, а авторитарным режимам.

Также Кернер обвинил Орбана в коррупции, лоббировании интересов близкого окружения и создании условий, при которых Венгрия, по его оценке, стала одной из самых бедных и коррумпированных стран Евросоюза.

Он заявил, что власть в стране используется для обогащения семьи и союзников премьера, а европейские конкуренты вытесняются через специальные правила и налоги.