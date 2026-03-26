Мурадов вместо Амирова-младшего застрелил Амирова-старшего

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, Джаваншир Мурадов, 1959 года рождения, во время ссоры открыл огонь из охотничьего ружья, пытаясь убить жителя поселка Мамедгусейна Амирова, 1981 года рождения. Однако от выстрела погиб отец последнего - Вагиф Амиров, 1956 года рождения.

В результате проведенных полицией мероприятий Мурадов был задержан. У него изъято орудие преступления — охотничье ружье.

По факту ведется расследование.