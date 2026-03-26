В российские рестораны больше никто не ходит

Ресторанный бизнес в России в начале 2026 года столкнулся с падением посещаемости в масштабах, которого не видел несколько десятилетий. Год к году трафик у многих ресторанных сетей снизился на 10–15%, а у некоторых — на 30–40%.

С начала года трафик и выручка в ресторанах оказались минимальными за последние 25 лет, констатирует вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин. Одна из главных причин — падение реальных доходов населения, которое началось еще летом прошлого года.

Серьезные проблемы возникли после Нового года на фоне роста налоговой нагрузки на ресторанный бизнес, поставщиков продуктов и алкоголя. На фоне падения трафика началась волна закрытий ресторанов и баров.

Количество ликвидаций компаний в сфере общепита в январе–феврале выросло на 29% год к году, до 7,3 тыс. организаций. Одновременно резко упал интерес к открытию новых заведений.