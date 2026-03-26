В Москве задержали Z-пропагандиста Музаффарова

В Москве силовики задержали Z-пропагандиста и «волонтера» Эмиля Музаффарова по обвинению в «вымогательстве» (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По их данным, следствие планирует ходатайствовать об аресте, а Музаффаров, который пока находится в московском ИВС-1, уже объявил голодовку в знак протеста. Уголовное дело, по информации телеграм-каналов, связано с переводами денег на нужды военных через фонд, аффилированный с задержанным.

При этом незадолго до задержания, 24 марта, Музаффаров опубликовал видео, записанное в здании Госдумы, где обвинил букмекерскую контору Parimatch в аффилированности с «подонками, которые финансируют ВСУ», и потребовал ее проверки. Он также заявил о связях этой компании с близким к Кремлю президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым.

Кроме того, Музаффаров утверждал, что у него была договорённость с доносчиком Виталием Бородиным, согласно которой гендиректор Parimatch должен был записать видео в поддержку военных, участвующих во вторжении в Украину, но в итоге это сделано не было.

Кремлев — один из наиболее влиятельных игроков на российском рынке азартных игр. По данным The Bell, он близок к силовому блоку и поддерживает отношения с руководителем Службы безопасности президента Алексеем Рубежным. Сам Кремлев называл себя «близким другом» Владимира Путина.

До 2010 года Кремлев носил фамилию Лутфуллоев. В 2000-х он дважды получал условные сроки — за вымогательство и побои. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» связывал его с Серпуховской ОПГ. С 2020 года Кремлев стал одним из архитекторов Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), сосредоточившего контроль над букмекерским рынком с оборотом более 1,2 трлн рублей в год.

В 2024 году структуры Кремлева приобрели национализированный автодилер «Рольф» за 34,8 млрд рублей (основатель Сергей Петров назвал это «правовым беспределом»). Затем они получили контроль над компаниями «Сертификейшн групп» и 50% группы «Серконс», которые выполняют около 90% работ по сертификации автокомпонентов и до 15% сертификации транспорта в России. Кремлев также контролирует оператора государственных лотерей и 50% девелоперской AVA Group.

Музаффаров известен скандалами: ранее он угрожал ребенку на детской площадке в Москве, представляясь помощником депутата Госдумы (в Госдуме позже заявили, что он не имеет отношения к нижней палате). Он ведет телеграм-канал, посвященный войне в Украине, и объявляет сборы средств для российской армии. В прошлом, по данным пропагандистского «Царьграда», «военкор» был гендиректором букмекерской компании (ликвидирована в 2020 году).

На «Первом канале» сообщали, что Музаффаров много лет работал в Украине, «знает лично всю властную верхушку», а сам он признавался, что в Украине его «крышевали» представители власти. Кроме того, он является автором фильма «Грязная ставка» о связях спорта и букмекерского бизнеса.