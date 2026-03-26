Иран не развалился. Кто не дал ему рухнуть?

В западных аналитических кругах обсуждается вопрос о перераспределении власти внутри Ирана на фоне продолжающегося конфликта. По оценкам ряда источников, эти дискуссии оказывают влияние на формирование политической и военной стратегии США и их союзников.

Согласно изложенной версии, за последний месяц в результате ударов были устранены ключевые представители иранского руководства, включая верховного лидера Али Хаменеи. Утверждается, что его преемником стал сын, Моджтаба Хаменеи, который, по сообщениям, также подвергался атаке и с тех пор не появлялся на публике.

Несмотря на потери, источники отмечают сохранение координации между государственным аппаратом, военными структурами и спецслужбами — ключевыми элементами системы власти. На этом фоне в западных оценках рассматривается возможность появления нового центра влияния.

Среди возможных фигур называется спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, имеющий опыт службы в Корпусе стражей исламской революции.

В то же время ряд оценок указывает на более закрытую фигуру — Ахмада Вахиди, которого рассматривают как возможного ключевого координатора внутри системы. Сообщается, что он возглавляет КСИР и обладает значительным влиянием в военной, разведывательной и административной сферах.

Согласно этим оценкам, Вахиди ранее занимал ряд должностей в структурах безопасности и обороны, включая руководство подразделениями КСИР и участие в формировании внешних операций, в том числе через силы «Кудс».

Кроме того, утверждается, что он играл роль в развитии ракетной и ядерной программ Ирана, а также в усилении влияния военных структур внутри государственного аппарата. В частности, ему приписывают участие в кадровых изменениях в период президентства Эбрахима Раиси.

По приведенной версии, Вахиди может быть связан с долгосрочной стратегией усиления роли военных в управлении страной, включая подготовку кадров через специализированные образовательные структуры.

Авторы оценки считают, что при сохранении текущей политической конфигурации возможно дальнейшее усиление военной составляющей в системе власти Ирана при формальном сохранении религиозного руководства.

Отмечается, что подобные выводы носят аналитический характер и не подтверждены официальными заявлениями иранских властей или независимыми источниками.