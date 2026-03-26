Иран перебрасывает войска на остров Харк
Новость дня
Брат с сестрой заложили бомбу у штаба ВВС США: Им грозят десятки лет тюрьмы

23:00 191

В США федеральные власти предъявили обвинения двум гражданам страны после обнаружения взрывного устройства у ворот авиабазы МакДилл в этом месяце.

По данным прокуратуры, мать подозреваемых была задержана для депортации за нарушение визового режима. 20-летний Ален Чжэн и 27-летняя Энн Мэри Чжэн обвиняются по отдельным федеральным делам. Энн Мэри арестовали после возвращения из Китая, куда она улетела вместе с братом сразу после инцидента. Оба имеют американское гражданство, подчеркнул на пресс-конференции прокурор Грегори Кихо.

«Если вы угрожаете кому-либо или наносите вред на территории Флориды, вы ответите по закону», — заявил Кихо.

Алену Чжэну грозит до 40 лет тюрьмы по обвинению в попытке повреждения государственного имущества, а также в незаконном изготовлении и хранении взрывного устройства, обнаруженного у базы. Энн Мэри Чжэн может получить до 30 лет за воспрепятствование правосудию и пособничество после совершения преступления — в частности, за продажу автомобиля, на котором доставили посылку.

Адвокат Энн Мэри отказался от комментариев. В судебных онлайн-реестрах данных о защитнике Алена пока нет.

Расследование началось сразу после обнаружения подозрительной посылки у базы 16 марта. Следователи установили, что Ален Чжэн установил устройство ещё 10 марта, а на следующий день позвонил в службу 911 и сообщил о бомбе. Первоначально военные его не нашли.

Сразу после звонка брат и сестра продали свой Mercedes-Benz и вылетели в Китай. Энн Мэри вернулась в США спустя несколько дней. Тем временем следователи, по данным телефонов и записям камер видеонаблюдения, связали звонок с Аленом и обнаружили SUV на видео. Автомобиль успели очистить, но эксперты всё равно нашли следы взрывчатки.

При обыске дома семьи обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства. Само устройство было отправлено вертолётом в лабораторию ФБР в Хантсвилле (штат Алабама) для детального анализа, сообщил спецагент ФБР Мэттью Фодор.

Прокурор Кихо уточнил, что на данный момент нет данных о китайском гражданстве Чжэнов или о возможной причастности к инциденту китайского правительства либо других иностранных государств. Ведётся работа по экстрадиции Алена в США.

Авиабаза МакДилл является штабом Центрального командования ВС США (CENTCOM), которое отвечает за военные операции на Ближнем Востоке, в Центральной и части Южной Азии. С начала конфликта с Ираном база находится в состоянии повышенной боевой готовности.

Ранее на этой неделе за телефонные угрозы базе был арестован ещё один мужчина, однако его не обвиняют в причастности к размещению взрывного устройства. Связь между ним и Чжэнами не установлена.

