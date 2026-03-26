Европа с нетерпением ждет встречи с Пашиняном

Глава Европейского совета Антониу Кошта написал в соцсети Х, что «с нетерпением» ждет встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примут участие в первом в истории саммите Армения – ЕС, который состоится 4-5 мая в Ереване.

«Я с нетерпением жду встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Армения является близким партнером ЕС, и мы с нетерпением ожидаем углубления этих отношений», - отметил Кошта.

Как сообщили в МИД Армении, саммит Армения-ЕС будет посвящен укреплению двусторонних отношений, в частности в сферах экономики, энергетики, транспорта, цифровых технологий и контактов между людьми.

Стороны также обсудят прогресс в обеспечении мира, безопасности, транспортной инфраструктуры и процветания на Южном Кавказе, а также текущие глобальные вызовы.