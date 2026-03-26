Израильская армия надрывается

На совещании военно-политического кабинета начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир сообщил политическому руководству Израиля, что армия сталкивается с кризисом, поскольку не располагает достаточными кадровыми ресурсами для выполнения растущего числа задач, которые перед ней ставит правительство.

«ЦАХАЛ рушится. Я поднимаю перед вами десять красных флагов. ЦАХАЛ сейчас нуждается в законе о призыве, законе о резервистской службе и законе о продлении обязательной службы по призыву. Скоро ЦАХАЛ потеряет способность выполнять свои обычные задачи, и система резерва не выдержит», — заявил Замир.

Военный источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил журналистам, что задачи ЦАХАЛа постоянно растут — Ливан, Газа, Иудея и Самария, дальние территории. В Иудее и Самарии количество поселений увеличивается, что требует дополнительных ресурсов.

Правительство готово увеличивать военный бюджет бесконечно: уже выделено 142 миллиарда шекелей, и эта сумма будет расти по мере затягивания «войны в войне». ЦАХАЛу разрешено по экстренным повесткам мобилизовать до 450 тысяч резервистов «цаф шмоне», однако в Генштабе сомневаются, что все они по-прежнему смогут являться на службу немедленно.

Ранее СМИ писали, что в израильских структурах безопасности нарастает напряженность из-за разногласий между ЦАХАЛом и «Моссадом». Источники сообщают, что некоторые военные критикуют работу разведки, полагая, что служба недооценила прочность иранского режима. По их мнению, в «Моссаде» ожидали более быстрого краха власти в Тегеране.