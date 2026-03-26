Иран перебрасывает войска на остров Харк
Новость дня
Иран перебрасывает войска на остров Харк

Израильская армия надрывается

26 мартa 2026, 23:55

На совещании военно-политического кабинета начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир сообщил политическому руководству Израиля, что армия сталкивается с кризисом, поскольку не располагает достаточными кадровыми ресурсами для выполнения растущего числа задач, которые перед ней ставит правительство.

«ЦАХАЛ рушится. Я поднимаю перед вами десять красных флагов. ЦАХАЛ сейчас нуждается в законе о призыве, законе о резервистской службе и законе о продлении обязательной службы по призыву. Скоро ЦАХАЛ потеряет способность выполнять свои обычные задачи, и система резерва не выдержит», — заявил Замир.

Военный источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил журналистам, что задачи ЦАХАЛа постоянно растут — Ливан, Газа, Иудея и Самария, дальние территории. В Иудее и Самарии количество поселений увеличивается, что требует дополнительных ресурсов.

Правительство готово увеличивать военный бюджет бесконечно: уже выделено 142 миллиарда шекелей, и эта сумма будет расти по мере затягивания «войны в войне». ЦАХАЛу разрешено по экстренным повесткам мобилизовать до 450 тысяч резервистов «цаф шмоне», однако в Генштабе сомневаются, что все они по-прежнему смогут являться на службу немедленно.

Ранее СМИ писали, что в израильских структурах безопасности нарастает напряженность из-за разногласий между ЦАХАЛом и «Моссадом». Источники сообщают, что некоторые военные критикуют работу разведки, полагая, что служба недооценила прочность иранского режима. По их мнению, в «Моссаде» ожидали более быстрого краха власти в Тегеране.

Израильская армия надрывается
Израильская армия надрывается
26 мартa 2026, 23:55 1117
ЭТО ВАЖНО

Израильтяне летают над Тегераном и бомбят что хотят
Израильтяне летают над Тегераном и бомбят что хотят ОБНОВЛЕНО 00:19; ВИДЕО
00:19 7286
Обиженный Марко Рубио
Обиженный Марко Рубио
00:07 1015
Израильская армия надрывается
Израильская армия надрывается
26 мартa 2026, 23:55 1117
Наступление беспилотников на Ленинград
Наступление беспилотников на Ленинград обновлено 23:51; видео
26 мартa 2026, 23:51 4472
Монарх бросает вызов Тегерану и Вашингтону: время сделок прошло!
Монарх бросает вызов Тегерану и Вашингтону: время сделок прошло! новый поворот
26 мартa 2026, 22:13 4428
Ультиматум Трампа по просьбе Ирана. До 6 апреля!
Ультиматум Трампа по просьбе Ирана. До 6 апреля! ОБНОВЛЕНО 00:36
00:36 5144
Немецкий депутат дал пощечину Орбану: «Вы превратили Венгрию в банановое государство!»
Немецкий депутат дал пощечину Орбану: «Вы превратили Венгрию в банановое государство!» видео
26 мартa 2026, 20:06 4210
Европа с нетерпением ждет встречи с Пашиняном
Европа с нетерпением ждет встречи с Пашиняном
26 мартa 2026, 23:23 920
Брат с сестрой заложили бомбу у штаба ВВС США: им грозят десятки лет тюрьмы
Брат с сестрой заложили бомбу у штаба ВВС США: им грозят десятки лет тюрьмы
26 мартa 2026, 23:00 1506
Иран не развалился. Что за серый кардинал управляет им из тени?
Иран не развалился. Что за серый кардинал управляет им из тени?
26 мартa 2026, 22:48 2286
Хуже, чем скотный двор, но лучше, чем дома
Хуже, чем скотный двор, но лучше, чем дома горячая тема
26 мартa 2026, 21:09 4235
