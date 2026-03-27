Обиженный Марко Рубио

В переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном достигнут определенный прогресс. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает CNN.

«Существуют страны-посредники, осуществляющие передачу сообщений, и достигнут прогресс, определенный конкретный прогресс», - отметил глава Госдепа.

Вместе с тем, как отмечает телеканал, Рубио не стал раскрывать, с кем именно на иранской стороне ведется диалог. Он подчеркнул, что переговорный процесс носит «непрерывный и динамичный характер».

Руководитель Госдепа также высказал мнение, что другие страны должны быть заинтересованы в возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

«У США постоянно просили помочь в войне, и мы помогали больше, чем любая другая страна в мире. Были несколько лидеров в Европе, которые сказали, что это «не война Европы». Но Украина — это не война Америки, и тем не менее мы внесли больший вклад в эту борьбу, чем любая другая страна в мире! Президент США Дональд Трамп должен учесть этот момент. Другие государства получают оттуда значительно больше топлива, нежели мы», - заявил госсекретарь США.