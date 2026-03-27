Путин призвал скинуться на войну

Президент России Владимир Путин на закрытой встрече с крупными предпринимателями, состоявшейся в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), призвал их добровольно перечислять деньги в федеральный бюджет на военные нужды. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.

По словам собеседников издания, Путин заявил участникам встречи о намерении продолжать войну. «Сказали, будем воевать», — передает суть его выступления один из источников.

Другой уточнил, что речь шла о продвижении до административной границы Донецкой области. Вслед за этим президент России предложил бизнесменам делать добровольные взносы в бюджет.

Инициатива, по данным источника издания, принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину. Накануне встречи он направил Путину письмо с идеей «потрясти бизнес в тяжелое для страны время».