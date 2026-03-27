США готовят закон: «Блокировать Путина»

В Сенат США внесен проект закона под названием Barring Leverage and Obstruction that Contributes to Kremlin Profits Undermining Transatlantic Interests and NATO Act (Закон о запрете использования рычагов влияния и препятствий, способствующих прибыли Кремля и подрывающих трансатлантические интересы и НАТО), сокращенно BLOCK PUTIN Act.

Законопроект представлен сенаторами Джин Шахин (Демократическая партия) и Томом Тиллисом (Республиканская партия), что подчеркивает двухпартийную поддержку инициативы.

Документ направлен на снижение зависимости Венгрии от российских энергоносителей, прекращение попыток блокировать помощь Украине и защиту интересов НАТО. В частности, законопроект предусматривает меры, стимулирующие Будапешт прекратить закупки энергоресурсов у России, а также предотвращающие препятствия со стороны Венгрии в оказании финансовой и оборонной помощи Украине.

Проект призван устранять действия, которые подрывают трансатлантическое единство и укрепляют финансовое положение Кремля. В тексте проекта отмечается обеспокоенность ростом влияния Венгрии на решения в рамках ЕС и НАТО, включая возможность наложения вето на пакеты помощи Украине.