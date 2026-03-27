Американцы позвонили курдам

Госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с премьер-министром Иракского Курдистана Масруром Барзани, чтобы выразить соболезнования семьям погибших в результате обстрелов Ирана.
Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт в социальной сети X.
«Соединённые Штаты решительно осуждают продолжающиеся атаки Ирана и поддерживаемых им террористических формирований в Ираке против гражданской инфраструктуры в Ираке, Иракском Курдистане и по всему Ближнему Востоку», - сказано в сообщении.