На долларах появится подпись Трампа

Министерство финансов заявило в четверг, что на бумажных денежных знаках США появится подпись президента Дональда Трампа в ознаменование 250-й годовщины независимости США, что станет первым случаем для действующего президента, в то время как подпись казначея Соединенных Штатов будет удалена с американских денег впервые за 165 лет.

Минфин сообщил в заявлении для Reuters, что первые 100-долларовые купюры с подписью Трампа и министра финансов США Скотта Бессента будут напечатаны в июне, а в последующие месяцы последуют другие банкноты. Бюро гравирования и печати Министерства финансов в настоящее время все еще производит банкноты с подписями министра финансов бывшего президента Джо Байдена Джанет Йеллен и казначея Линн Малербы.

Малерба станет последней в непрерывной линии казначеев, чьи подписи появлялись на федеральной валюте США с 1861 года, когда она была впервые выпущена правительством США. Смена подписи — это последняя попытка администрации Трампа и ее союзников разместить имя президента на зданиях, учреждениях, правительственных программах, линкорах и монетах. Дизайн памятной золотой монеты с изображением Трампа был одобрен федеральной комиссией по искусству, члены которой были назначены им самим.

Бессент заявил в своем заявлении, что этот шаг уместен к 250-летию США, учитывая сильный экономический рост США, финансовую стабильность и «сохраняющееся доминирование доллара» во время второго срока Трампа. «Нет более мощного способа признать исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Дж. Трампа, чем банкноты долларов США с его именем, и вполне уместно, что эта историческая валюта будет выпущена к 250-летию», — сказал Бессент.

Попытка выпустить в обращение монету в 1 доллар с Трампом была заторможена законами, запрещающими изображение живых людей на монетах США. Устав, регулирующий печать банкнот Федеральной резервной системы, дает Министерству финансов широкие полномочия по изменению дизайна для защиты от подделок.

Закон требует сохранения определенных элементов, включая слова In God We Trust, и разрешает только портреты умерших людей. Общий дизайн банкнот не изменится, за исключением замены подписи Казначея на подпись Трампа, заявили официальные лица Министерства финансов.