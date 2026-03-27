CША впервые развернули беспилотные катера

Пентагон заявил, что Соединенные Штаты развернули беспилотные катера для патрулирования в рамках своих операций против Ирана. Это первый случай, когда Вашингтон подтвердил использование таких судов в активном конфликте, пишет Reuters.

О развертывании этих судов, которые могут использоваться для наблюдения или в качестве камикадзе, ранее не сообщалось. Это происходит вопреки ряду неудач в многолетних усилиях ВМС США по созданию флота беспилотных надводных судов.

Беспилотные суда приобрели известность в последние годы после того, как Украина использовала начиненные взрывчаткой скоростные катера для нанесения значительного ущерба Черноморскому флоту России. Иран использовал морские дроны для атак на нефтяные танкеры в Персидском заливе по меньшей мере дважды с тех пор, как США и Израиль начали наносить удары почти месяц назад. При этом не было никаких указаний на то, что США использовали беспилотные суда для наступательных ударов.

В ответ на вопросы Reuters Тим Хокинс, представитель Пентагона в Центральном командовании, сообщил, что беспилотные суда, построенные базирующейся в Мэриленде компанией BlackSea и известные как Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC), использовались для патрулирования в рамках американской кампании против Ирана под названием «Операция Epic Fury».

«Вооруженные силы США продолжают использовать беспилотные системы в ближневосточном регионе, включая надводные дроны, такие как GARC. Эта платформа, в частности, успешно налетала более 450 часов и прошла более 2200 морских миль во время морского патрулирования в поддержку операции Epic Fury», — говорится в заявлении Хокинса.

Хокинс отказался назвать какие-либо другие развернутые беспилотные системы. Компания BlackSea от комментариев для этой статьи отказалась.

США в течение многих лет пытались создать флот автономных беспилотных надводных и подводных судов как более дешевую и быструю альтернативу пилотируемым кораблям и подводным лодкам, в частности для противодействия растущей военно-морской мощи Китая в Тихом океане. Однако эти усилия отстали от графика и сопровождались техническими проблемами, опасениями по поводу стоимости и серией неудач при испытаниях.

В прошлом году Reuters сообщало, что GARC — угловатый скоростной катер длиной около пяти метров — был замечен в нескольких инцидентах, связанных с производительностью и безопасностью, включая случай, когда он столкнулся с другим судном на скорости во время военных испытаний.

По словам источника, знакомого с вопросом, в последние недели во время очередного неудачного испытания на Ближнем Востоке один катер GARC вышел из строя. Хокинс отказался комментировать неудачи при испытаниях.

«GARC — это развивающаяся технология и часть флота надводных дронов, эксплуатируемых 5-м флотом США для повышения осведомленности о том, что происходит в региональных водах», — сказал он.