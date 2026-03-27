USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран перебрасывает войска на остров Харк
Новость дня
Лавров: Все знают координаты американских баз...

02:41 764

Россия не передает Ирану разведданные на фоне операции США и Израиля против Тегерана. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions.

«Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», - сказал он.

Лавров отметил, что президент РФ Владимир Путин и его официальный представитель Дмитрий Песков уже давали комментарии по этой теме о передаче разведывательной информации Тегерану.

«Они сказали, что Россия действительно имеет с Ираном тесные отношения. У нас есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве», - сказал Лавров.

Он добавил, что координаты американских военных баз в странах Персидского залива «известны всем в регионе».

«У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует», - сказал Лавров.

03:00 875
02:57 931
02:44 850
02:41 765
01:20 2235
02:20 3430
02:17 656
02:13 755
02:04 660
26 мартa 2026, 21:09 5066
00:55 2514

ЭТО ВАЖНО

03:00 875
02:57 931
02:44 850
02:41 765
01:20 2235
02:20 3430
02:17 656
02:13 755
02:04 660
26 мартa 2026, 21:09 5066
00:55 2514
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться