Лавров: Все знают координаты американских баз...

Россия не передает Ирану разведданные на фоне операции США и Израиля против Тегерана. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions.

«Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», - сказал он.

Лавров отметил, что президент РФ Владимир Путин и его официальный представитель Дмитрий Песков уже давали комментарии по этой теме о передаче разведывательной информации Тегерану.

«Они сказали, что Россия действительно имеет с Ираном тесные отношения. У нас есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве», - сказал Лавров.

Он добавил, что координаты американских военных баз в странах Персидского залива «известны всем в регионе».

«У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует», - сказал Лавров.