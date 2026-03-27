Странные дела в Иране

В ключевых районах Тегерана зафиксированы массовые отключения камер видеонаблюдения. Местные жители сообщают, что система не функционирует и в ближайшее время восстанавливать её работу не планируют, однако призывают к осторожности.

Силы безопасности и подразделения КСИР начали массово снимать служебные номера с автомобилей. На улицах в любое время суток можно встретить множество машин без регистрационных знаков.

Отмечается любопытная деталь — если раньше протестующие использовали маски, чтобы скрыть лица, то теперь медицинские маски стали обязательным атрибутом сотрудников силовых структур для сохранения анонимности.

На трассе Кум — Тегеран, в районе аэропорта, развернуты дополнительные контрольно-пропускные пункты. Сообщается об усилении военного присутствия в этой зоне.

Проводится активная выдача оружия членам организации «Басидж» и другим проправительственным группировкам. Примечательно, что оружие начали выдавать и женщинам-участницам этих формирований.