Странные дела в Иране

В ключевых районах Тегерана зафиксированы массовые отключения камер видеонаблюдения. Местные жители сообщают, что система не функционирует и в ближайшее время восстанавливать её работу не планируют, однако призывают к осторожности.
Силы безопасности и подразделения КСИР начали массово снимать служебные номера с автомобилей. На улицах в любое время суток можно встретить множество машин без регистрационных знаков.
Отмечается любопытная деталь — если раньше протестующие использовали маски, чтобы скрыть лица, то теперь медицинские маски стали обязательным атрибутом сотрудников силовых структур для сохранения анонимности.
На трассе Кум — Тегеран, в районе аэропорта, развернуты дополнительные контрольно-пропускные пункты. Сообщается об усилении военного присутствия в этой зоне.
Проводится активная выдача оружия членам организации «Басидж» и другим проправительственным группировкам. Примечательно, что оружие начали выдавать и женщинам-участницам этих формирований.
Традиционные места сбора сторонников власти — мечети — перестали быть для них безопасным убежищем. Среди лоялистов распространяются слухи о том, что эти объекты могут стать целями для точечных ударов со стороны Израиля.
Наблюдаются проблемы с доступом в интернет у независимых адвокатов, занимающихся делами задержанных. Связь сохраняется преимущественно у тех, кто напрямую связан с государственными структурами или придерживается проправительственной линии.
По сообщениям с мест, участники проправительственных акций (кричащие лозунги «Хейдар Хайдар») получают ежедневную оплату в размере около 3 миллионов томанов (19 долларов) и трехразовое питание. В группах на площадях обычно насчитывается не более 10–15 человек.
В религиозном центре страны — городе Кум — духовенству фактически рекомендовано не появляться на улицах в традиционном облачении. Муфтии предпочитают перемещаться в гражданской одежде, используя государственную символику (флаги) в качестве опознавательных знаков.