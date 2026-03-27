Футболист сбежал из Украины в Азербайджан. Грозят санкции в 10 млн евро

Азербайджанский футбольный клуб «Зиря» может быть втянут в серьезное судебное разбирательство, касающееся сбежавшего из Украины и подписавшего контракт с бакинской поселковой командой турецкого футболиста Эрена Айдына.

3 февраля этого года ровненский клуб «Верес», выступающий в украинской Премьер-лиге, сообщил о том, что Айдын самовольно покинул расположение команды и не выходит на связь.

9 февраля «Зиря» объявила о подписании контракта с турецким нападающим до конца этого сезона. Сообщалось, что Эрен заключил соглашение с азербайджанским клубом, будучи свободным агентом.

В тот же день президент «Вереса» Иван Надеин рассказал, что у клуба с игроком имеется действующий контракт до середины 2028 года и пригрозил «Зиря» судебным разбирательством.

«У него есть контракт, наш клуб полностью выполняет условия этого контракта, - говорил глава «Вереса». - К сожалению, мы столкнулись с прямым шантажом агентов Эрена Айдына. Они напрямую угрожали клубу. Мы занимали исключительно правильную позицию. У него есть контракт, мы его полностью выполняем, он тоже должен его выполнять. Мы отправимся в суды и будем защищать наши права».

Сам футболист оправдывал свои действия тем, что в Украине идет война, и есть высокая угроза для жизни. Но тогда возникает вопрос: зачем в сентябре 2025 года принадлежавший «Галатасараю» Айдын подписал контракт с «Вересом»? Ведь война в Украине идет уже давно.