Футболист сбежал из Украины в Азербайджан. Грозят санкции в 10 млн евро

Азербайджанский футбольный клуб «Зиря» может быть втянут в серьезное судебное разбирательство, касающееся сбежавшего из Украины и подписавшего контракт с бакинской поселковой командой турецкого футболиста Эрена Айдына.
3 февраля этого года ровненский клуб «Верес», выступающий в украинской Премьер-лиге, сообщил о том, что Айдын самовольно покинул расположение команды и не выходит на связь.
9 февраля «Зиря» объявила о подписании контракта с турецким нападающим до конца этого сезона. Сообщалось, что Эрен заключил соглашение с азербайджанским клубом, будучи свободным агентом.
В тот же день президент «Вереса» Иван Надеин рассказал, что у клуба с игроком имеется действующий контракт до середины 2028 года и пригрозил «Зиря» судебным разбирательством.
«У него есть контракт, наш клуб полностью выполняет условия этого контракта, - говорил глава «Вереса». - К сожалению, мы столкнулись с прямым шантажом агентов Эрена Айдына. Они напрямую угрожали клубу. Мы занимали исключительно правильную позицию. У него есть контракт, мы его полностью выполняем, он тоже должен его выполнять. Мы отправимся в суды и будем защищать наши права».
Сам футболист оправдывал свои действия тем, что в Украине идет война, и есть высокая угроза для жизни. Но тогда возникает вопрос: зачем в сентябре 2025 года принадлежавший «Галатасараю» Айдын подписал контракт с «Вересом»? Ведь война в Украине идет уже давно.
23-летний форвард обижен на руководство «Вереса» еще и за то, что украинцы отказывались продать его в европейские клубы. Все это побудило его сбежать из Украины, не выполнив своих обязательств.
По сообщению украинских СМИ, в дело может вмешаться «Галатасарай». Бывший клуб Айдына рассматривает возможность обращения в суд с требованием компенсации за переход игрока по механизму солидарности или доли от трансфера. По оценкам экспертов, сумма потенциальных требований может достигать около 10 млн. евро, если будет доказано нарушение условий первоначального контракта.
Так что и «Верес», а вместе с ним и «Зиря», могут столкнуться с серьезными юридическими последствиями.
На данный момент Эрен Айдын провел за «Зиря» шесть матчей и забил один гол.