Иран перебрасывает войска на остров Харк
Тегеран и Бейрут сотрясают взрывы. А Пентагон отправит на Ближний Восток еще 10 тыс. военных

767

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о серии ударов по правительственной инфраструктуре в центре Тегерана. Подробности ударов оборонное ведомство не приводит.

Источники сообщили изданию Iran International, что в южных, восточных и западных районах Тегерана, а также в Шахриаре и Шахр-е-Кудсе были зафиксированы многочисленные громкие взрывы, а в Тегерансаре (деловой и жилой район в иранской столице) — мощные взрывы.

Кроме того, Reuters передает, что ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по целям на юге Бейрута, в частности, три ракеты поразили здание в районе Харет-Хрейк. Также была атакована цель рядом с международным аэропортом Бейрута. Ливанские СМИ отмечают, что ЦАХАЛ атаковал эту цель без предупреждения.

ЦАХАЛ пока не комментирует информацию об ударах по Бейруту.

Тем временем Wall Street Journal со ссылкой на источники в ведомстве сообщает, что Пентагон рассматривает возможность отправки в ближайшие дни на Ближний Восток еще до 10 тыс. военнослужащих сухопутных войск. Эти силы, включая, вероятно, пехоту и бронетехнику, присоединятся к примерно 5 тыс. морским пехотинцам и тысячам десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые уже направлены в регион, указывает WSJ. Это предоставит президенту Дональду Трампу большую свободу действий в военном плане, несмотря на заявления о переговорах с Тегераном.

«Как мы уже говорили, в распоряжении президента Трампа всегда имеются все военные варианты», — заявила газете заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

По словам собеседника Axios, решение может быть принято на следующей неделе. По данным портала, Пентагон разрабатывает военные варианты «финального удара» по Ирану, которые могут включать использование сухопутных войск и массированную бомбардировку.

Глава Белого дома пока не принял решения о реализации какого-либо из этих сценариев. Однако, как утверждают источники, Трамп готов к эскалации, если переговоры с Тегераном в ближайшее время не принесут значимых результатов, отмечает издание.

Пока неясно, куда именно направятся войска. WSJ предполагает, что они будут дислоцированы недалеко от границы Ирана и острова Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти.

