Третий за неделю удар по крупнейшим портам России

«При отражении атаки уничтожено 36 БПЛА. По предварительной информации пострадавших нет», — написал глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале, не уточнив, были ли повреждены какие-либо объекты в результате налета.

Мониторинговые канала сообщали, что взрывы прогремели в районе портов Приморск и Усть-Луга. О последствиях ударов данных нет.

По сообщению российских телеграм-каналов, местные жители заявили о взрывах после первого часа ночи в Выборгском, Кировском и Колпинском районах Ленинградской области РФ.

Это уже третья атака на российские порты на Балтике с начала недели. До этого они подверглись налетам 23 и 25 марта. Приморск и Усть-Луга являются крупнейшими нефтяными портами России на Балтийском море. Через них на экспорт отправляется около 40% российской нефти, или около 2 млн баррелей в день. По данным источника Reuters, оба порта приостановили отгрузку нефти еще 25 марта.

На фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область в аэропорту Пулково были введены ограничения на вылет и прием самолетов. В итоге за ночь число задержанных и отмененных рейсов превысило 60.

Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) «сбили и уничтожили» 85 украинских беспилотников самолетного типа.