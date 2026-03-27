Тегеран говорит одно, Трамп — другое

Как пишет The Wall Street Journal, иранские чиновники сообщили посредникам о заинтересованности в мирных переговорах с США, но руководство страны пока не приняло окончательного решения.

Тегеран не обращался к Соединенным Штатам с просьбой приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

Отмечается, что представители исламской республики также потребовали от США сократить план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта перед организацией первой встречи.

WSJ подчеркнула, что иранская сторона также исключила возможное обсуждение своей ракетной программы на переговорах, сообщила о нежелании отказываться от обогащения урана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «в связи с просьбой иранских властей» он приостанавливает «уничтожение энергетических объектов на 10 дней» — до 20:00 понедельника, 6 апреля (04:00 по Баку 7 апреля).