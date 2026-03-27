Фицо заподозрили в госизмене

Правоохранительные органы Словакии начали расследование в отношении премьер-министра страны Роберта Фицо по подозрению в государственной измене, заявил в соцсетях лидер оппозиционной партии «Свобода и солидарность» Бранислав Грелинг.

По его словам, расследование связано с решением Фицо прервать экстренные поставки электроэнергии Украине. Грелинг рассказал, что подал заявление в полицию месяц назад. «Свобода и солидарность» (SaS) обвиняет премьер-министра Словакии в злоупотреблении полномочиями, преступлениях против человечности, государственной измене, а также в «совершении террористического акта».

«Я убежден, что Роберт Фицо подозревается в совершении тяжких преступлений. Я высоко ценю то, что и прокуратура, и полиция принимают меры и не замалчивают это дело», — добавил лидер SaS.

В феврале 2026 года премьер-министр Словакии заявил, что его страна прекращает экстренные поставки электроэнергии в Украину, поскольку Киев не восстановил транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Как и его венгерский коллега Виктор Орбан, Роберт Фицо обвинил Киев в намеренной приостановке поставок нефти. На недавнем саммите ЕС Фицо также пригрозил, что последует примеру Венгрии и наложит вето на дальнейшие кредиты для Украины, если вопрос транзита российской нефти не будет решен в пользу Словакии.

В марте «Укрэнерго» сообщило, что словацкий оператор SEPS с мая прекратит действие договора об аварийных поставках электроэнергии стране.