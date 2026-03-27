Иран перебрасывает войска на остров Харк
Фицо заподозрили в госизмене

09:43 240

Правоохранительные органы Словакии начали расследование в отношении премьер-министра страны Роберта Фицо по подозрению в государственной измене, заявил в соцсетях лидер оппозиционной партии «Свобода и солидарность» Бранислав Грелинг.

По его словам, расследование связано с решением Фицо прервать экстренные поставки электроэнергии Украине. Грелинг рассказал, что подал заявление в полицию месяц назад. «Свобода и солидарность» (SaS) обвиняет премьер-министра Словакии в злоупотреблении полномочиями, преступлениях против человечности, государственной измене, а также в «совершении террористического акта».

«Я убежден, что Роберт Фицо подозревается в совершении тяжких преступлений. Я высоко ценю то, что и прокуратура, и полиция принимают меры и не замалчивают это дело», — добавил лидер SaS.

В феврале 2026 года премьер-министр Словакии заявил, что его страна прекращает экстренные поставки электроэнергии в Украину, поскольку Киев не восстановил транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Как и его венгерский коллега Виктор Орбан, Роберт Фицо обвинил Киев в намеренной приостановке поставок нефти. На недавнем саммите ЕС Фицо также пригрозил, что последует примеру Венгрии и наложит вето на дальнейшие кредиты для Украины, если вопрос транзита российской нефти не будет решен в пользу Словакии.

В марте «Укрэнерго» сообщило, что словацкий оператор SEPS с мая прекратит действие договора об аварийных поставках электроэнергии стране.

Эмираты приняли решение
Эмираты приняли решение
09:57 2
Монарх бросает вызов Тегерану и Вашингтону: время сделок прошло!
Монарх бросает вызов Тегерану и Вашингтону: время сделок прошло! новый поворот; все еще актуально
26 мартa 2026, 22:13 8132
Тегеран говорит одно, Трамп — другое
Тегеран говорит одно, Трамп — другое
09:34 384
Третий за неделю удар по крупнейшим портам России
Третий за неделю удар по крупнейшим портам России
09:19 734
Футболист сбежал из Украины в Азербайджан. Грозят санкции в 10 млн евро
Футболист сбежал из Украины в Азербайджан. Грозят санкции в 10 млн евро
06:59 3534
Странные дела в Иране
Странные дела в Иране
03:00 6312
Трамп о сексуальной ориентации Хаменеи
Трамп о сексуальной ориентации Хаменеи
02:57 6555
Трамп: Если иранцы не сделают что я скажу, я...
Трамп: Если иранцы не сделают что я скажу, я...
02:44 4815
Лавров: Все знают координаты американских баз...
Лавров: Все знают координаты американских баз...
02:41 4299
США готовят закон: «Блокировать Путина»
США готовят закон: «Блокировать Путина»
01:20 6730
Зеленский с Салманом подпишут важное соглашение
Зеленский с Салманом подпишут важное соглашение обновлено 02:20; видео
02:20 5889

