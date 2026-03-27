Эмираты приняли решение

Объединенные Арабские Эмираты заявили США и другим западным партнерам, что готовы применить военно-морские силы для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По ее данным, ОАЭ готовы присоединиться и участвовать в любом многонациональном военном объединении, которое потенциально будет действовать в Ормузском проливе. Страна совместно с Бахрейном также работает над проектом резолюции Совета Безопасности ООН о предоставлении мандата для проведения таких операций. FT отмечает, что речь не идет «о начале войны с Ираном».

Власти ОАЭ ведут переговоры с Саудовской Аравией, чтобы Эр-Рияд поддержал этот план. Бахрейн безусловно выступил за реализацию плана по восстановлению судоходства, отмечает FT. Другие страны Персидского залива еще не приняли окончательного решения об участии в будущих операциях, в том числе из-за опасений, что США могут «внезапно уйти», оставив арабские страны один на один с Ираном.

Кроме того, собеседники издания сообщили, что страны региона также могут ускорить реализацию проектов по строительству трубопроводов и железнодорожной инфраструктуры для доставки энергоносителей по суше в Оман или Средиземноморье.