Беспилотники атаковали крупный химзавод в России

В ночь на 27 марта в городе Череповце Волгоградской области дроны атаковали предприятие АО «Апатит» – крупного производителя фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, лидера в России по объемам производства NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры. Об этом пишут мониторинговые каналы.

Атаку беспилотников на завод подтвердил губернатор Волгоградской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. По его словам, «на промышленной площадке в Череповце зафиксировано 8 прилетов». Он добавил, что обошлось без «повреждений критической инфраструктуры округа», погибших и пострадавших тоже нет.