По словам Лаврова, Штаты стремятся к доминированию на энергетических рынках, и что есть документы и выступления официальных лиц, подтверждающие подобное желание Вашингтона.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США якобы хотят «забрать себе» газопроводы «Северные потоки». Об этом министр иностранных дел России сказал в интервью France TV.

«Венесуэла — это уже прямой пример. Утверждалось, что надо убрать режим наркоторговцев. В итоге все кончилось тем, что Соединенные Штаты берут под свой контроль нефтяную отрасль Венесуэлы. То же самое происходит с Ираном. Президент США Дональд Трамп, по сути, прямым текстом сказал, что он хочет вместе с Ираном контролировать Ормузский пролив и все идущие через него поставки углеводородов... США сейчас тоже говорят, что хотят «Северные потоки» забрать себе», — сказал российский министр.

Лавров утверждает, что Россия якобы никогда не начинает «каких-либо действий ради того, чтобы отнять что-то у кого-то», и не радуется, когда «развязанные другими странами войны» приводят к скачкам цен на товары, которые она экспортирует.

Financial Times весной 2025 года со ссылкой на источники писала, что бывший исполнительный директор оператора проекта «Северный поток-2» Маттиас Варниг при поддержке инвесторов из США разрабатывает проект перезапуска газопровода. Bild тогда сообщала со ссылкой на источники, что США могут выступить посредником и направлять российский газ по трубам «Северного потока-2» в германскую землю Мекленбург — Передняя Померания. Это позволило бы Штатам контролировать снабжение Германии газом и «зарабатывать на этом деньги», уточнила газета. Соответствующие тайные переговоры шли по меньшей мере несколько недель, утверждало немецкое издание.