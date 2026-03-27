Иран перебрасывает войска на остров Харк
Новость дня
США хотят «забрать «Северные потоки»

так заявил Лавров
975

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США якобы хотят «забрать себе» газопроводы «Северные потоки». Об этом министр иностранных дел России сказал в интервью France TV.

По словам Лаврова, Штаты стремятся к доминированию на энергетических рынках, и что есть документы и выступления официальных лиц, подтверждающие подобное желание Вашингтона.

«Венесуэла — это уже прямой пример. Утверждалось, что надо убрать режим наркоторговцев. В итоге все кончилось тем, что Соединенные Штаты берут под свой контроль нефтяную отрасль Венесуэлы. То же самое происходит с Ираном. Президент США Дональд Трамп, по сути, прямым текстом сказал, что он хочет вместе с Ираном контролировать Ормузский пролив и все идущие через него поставки углеводородов... США сейчас тоже говорят, что хотят «Северные потоки» забрать себе», — сказал российский министр.

Лавров утверждает, что Россия якобы никогда не начинает «каких-либо действий ради того, чтобы отнять что-то у кого-то», и не радуется, когда «развязанные другими странами войны» приводят к скачкам цен на товары, которые она экспортирует.

Financial Times весной 2025 года со ссылкой на источники писала, что бывший исполнительный директор оператора проекта «Северный поток-2» Маттиас Варниг при поддержке инвесторов из США разрабатывает проект перезапуска газопровода. Bild тогда сообщала со ссылкой на источники, что США могут выступить посредником и направлять российский газ по трубам «Северного потока-2» в германскую землю Мекленбург — Передняя Померания. Это позволило бы Штатам контролировать снабжение Германии газом и «зарабатывать на этом деньги», уточнила газета. Соответствующие тайные переговоры шли по меньшей мере несколько недель, утверждало немецкое издание.

